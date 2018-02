Overskud på 112 millioner kr. i Møns og Lollands banker

Onsdag 21. februar 2018 kl. 22:01Mens Lollands Bank præsterede et overskud på 74 millioner kr. i 2017, står der plus 38 millioner kr. i årsregnskabet for Møns Bank. De 2 lokale pengeinstitutter leverede således tilsammen 112 millioner kr. i overskud - hevet op af lommerne på deres kunder. Oplyst i dag til fondbørsen i København.Nu kan aktionærerne så glæde sig. Lollands Bank vil udbetale 5,4 milllioner kr. i udbytte, mens Møns Bank udbetaler 2,4 millioner kr. i udbytte til sine aktionærer.