Så kom den! - Danmark råder ikke til Tyrkiet-rejser

Onsdag 21. februar 2018 kl. 13:10Det danske udenrigsministerium har nu langt om længe opdateret sin rejsevejledning for Tyrkiet. Hvoraf det ikke ligefrem tilrådes at rejse i det tidligere så eftertragtede ferieland. Det skyldes den tyrkiske kultur, hvor folk spærres inde for "ingenting". På grund af krigen med og i Syrien frarådes rejser i nærheden af grænserne til både Syrien og Irak.Hvis man vil rejse til Tyrkiet, skal man på forhånd nøje overveje, om man på grund af forhold i relation til de tyrkiske myndigheder har grund til ikke at rejse. Det kan være, at man har eller har haft kontakt til eller på anden måde har været eller er tæt på personer eller grupper, som Tyrkiet anser for at være kriminelle eller terrorister. Tyrkiet anvender universel jurisdiktion, hvilket betyder, at aktiviteter, som ikke i Danmark anses for ulovlige, kan være grundlag for retforfølgelse i Tyrkiet, fordi man der anser det for ulovligt.Kort og godt: Bliv væk fra Tyrkiet, hvis en rejse dertil ikke er absolut nødvendig!