Nykøbing F kommer til at stå i brydesportens tegn 2 dage

Onsdag 21. februar 2018 kl. 12:57Thor-Masters for 16. gang i Nykøbing F bliver endnu en fornyelse. Brydeklubben Thor står bag det internationale stævne, som for første gang deles over 2 dage - nu på fredag-lørdag 23.-24. februar. Med deltagelse af 150 brydere fra 15 nationer, lige fra USA og Ungarn til de nordiske lande.BK Thor venter 2.000 tilskuere i Nykøbing F hallerne de 2 dage i brydesportens tegn.