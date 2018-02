Burger-kæde på vej i graven før den rigtigt fik fat

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 21. februar 2018 kl. 11:14Den planlagte restauration-kæde Joicy Burger er på vej i graven før den rigtigt fik fat i det marked, de store intentioner var udtænkt for. 2 burger-restauranter er det blevet til siden starten i 2015 og den 3. planlagt, men nu stopper man. Pengemanden bag har sagt fra.Det var den tidligere ejer af Saxo Bank Lars Seier Christensen, som ikke længere er at finde i ejerkredsen af juicyB ApS, hvis gæld var på 3,2 millioner kr. i seneste regnskab og de første 2 år udviste 5 millioner kr. i underskud.I dag står selskabets direktør siden sidste efterår Valdimar Geir Halldórsson med 75% af ejerskabet og har netop meddelt, at det der skulle have været en burger-kæde lukker.