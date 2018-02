Turistforening tæt på fallit

Tirsdag 20. februar 2018 kl. 23:30Økonomien hænger ikke sammen, kassen er tom - og den nordjyske Års Turistforening er tæt på fallit. Før årskiftet blev foreningens turistbureau erklæret konkurs, og nu har man opgivet at drive områdets campingplads. I nærmeste fremtid holdes ekstraordinær generalforsamling for at opløse foreningen.Sådan er det, når pengene ikke slår til. Uanset om det er en turistforening eller et smedefirma. Derfor er den korrekte reaktion at stoppe.Campingpladsen i Års vil indtil videre blive drevet videre i kommunalt regi, mens trådene i det opståede ragnarok udredes.