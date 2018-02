Krig i Syrien blusset op efter ny tyrkisk aggression

Tirsdag 20. februar 2018 kl. 21:48Der er rigtig krig igen i Syrien. Altså mere end hidtil. Fordi Tyrkiet har foretaget ny aggressiv intervention i nabolandet i den stædige jagt på kurdere. Nu kæmper syriske og tyrkiske styrker mod hinanden for og imod kurdere. Det samme gælder oprør grupper - og antallet af dræbte bare stiger.I dag meldes om over 120 dræbte alene i kampe i nærheden af den syriske hovedstad Damaskus. Kampvogne og fly på kryds og tværs gør det syriske landområde til et minefelt, der kan eksplodere i noget aldeles alvorligt når som helst.