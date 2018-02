Katastrofe! - plejehjembeboer død af for meget medicin

Tirsdag 20. februar 2018 kl. 14:53I den forløbne uge døde en beboer på et plejehjem i den nordsjællandske kommune Hørsholm - af for meget medicin. I 10 dage fik beboeren gigtmedicin, som kun skulle have været givet én gang om ugen. Så blev vedkommende syg, hospital indlagt og døde 5 dage senere.Virkelig en katastrofe, at det kan passere. Dertil kommuner, at det samme plejehjem for 1½-2 år siden var i søgelyset for fejl, der kunne være truende for beboernes velfærd og sundhed.