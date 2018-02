En af mange kultur-kollisioner er slut - prins Henrik (1934-2018) er bisat

Tirsdag 20. februar 2018 kl. 11:44Prins Henrik, dronning Margrethes livledsager i over 50 år, og den elegante franskmand - og rebel, er netop bisat i Christiansborg Slotskirke. Et unikt liv sluttede for en uge siden ved hans død, men mindet om ham og en af mange kultur-kollisioner har skrevet sig ind i ikke mindst dansk historie. Lige til det sidste var mødet med dansk kultur en udfordring for prins Henrik, som besluttede ikke at ville stedes til hvile i Roskilde Domkirke med dronning Margrethe ved sin side. I stedet traf beslutning om en nutidig dansk bisættelse med deltagelse af kun de allernærmeste i kirken og efterfølgende asken spredt halvt udover havet omkring Danmark og halvt placeret i en urne i slothaven i Fredensborg.Der er meget at fortælle om prins Henrik og hans liv i Danmark. Med tiden vil det åbne flere øjne for, hvor udfordrende det er at komme til en anden kultur. Hvor man skal tilpasse sig og leve på anderledes præmisser end dem, man oprindeligt er formet af og kan identificere sig med.