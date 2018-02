39-årig englænder død på ferie - ikke penge til sygehusregning

Tirsdag 20. februar 2018 kl. 08:57Faren til en 39-årig engelsk mand har oplevet verden fra den mest brutale side. Set sit søn dø, fordi lægerne på et sygehus i Egypten slukkede for respiratoren, der holdt liv i sønnen, der var blevet syg på ferie i landet. Faren havde ikke de 50.000 kr., som sygehuset forlangte. Så var det slut.Den tragiske og uacceptable begivenhed var i går detaljeret omtalt i engelske www.thesun.co.uk (avisen The Sun). Den officielle forklaring på sønnens død var hjertestop!