88-årig mand brutalt røvet i sit hjem ved Sejerøbugten

Mandag 19. februar 2018 kl. 21:48Et par grove mænd begik op til weekenden et brutalt nat-røveri mod en 88-årig mand i hans hjem helt ud til vandet ved Sejerøbugten (Kattegat) i Overby Lyng på Sjællands Odde. Manden er indlagt på sygehus på grund af den hårdhændede behandling, han blev udsat for, mens røverne er forsvundet.Den gamle mand lod som om han sov, da røverne trængte ind i huset. Imidlertid tog de fat i ham og slog ham såvel i hovedet som på benene. Inden de igen forsvandt stjal de nogle dyrebare natur-effekter ligesom de tømte et skab med våben. Politiet er indtil videre på bar bund i eftersøgningen af hjemmerøverne.