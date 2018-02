Rigtigt bankrøveri i Ringsted - måske begået af eftersøgt

Mandag 19. februar 2018 kl. 19:32Et rigtig gammeldags bankrøveri fandt i middags sted i centrum af Ringsted. Danske Banks afdeling fik besøg af en kniv-bevæbnet mand, som truede sig til penge, han tog med sig fra banken i en plastikpose. Han forsvandt efterfølgende i en bil stjålet i København i aftes.Manden bag røveriet knyttes sammen med et brutalt overfald på en tankstation i nordsjællandske Birkerød i weekenden. Han er derfor eftersøgt, og politiet har iværksat en intensiv aktion for at finde ham. Indtil videre resultatløst.