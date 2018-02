Ung mand død efter at have taget stærk og farlig narko

Mandag 19. februar 2018 kl. 19:08Det dødsenfarlige stærk ecstasy (såkaldt MDMA), som har plaget rundt i landet blandt unge siden starten af måneden, har nu også kostet en 32-årig mand i København livet. Han blev i aftes fundet med kramper liggende på gaden i Vanløse. Det lykkedes ikke lægerne på Rigshospitalet at redde hans liv.Den unge mand havde forinden han blev fundet på gaden telefoneret med en kammerat og fortalt, at han havde taget MDMA og var blevet syg af den.Dette nye tragiske dødfald er indtil videre det 2. i denne måned, idet en 15-årig dreng på Sydsjælland døde i sidste uge efter længe at have befundet sig i bevidstløs tilstand.