Kvinde i Holbæk stjal 4 hjerte-startere fra samme sted

Mandag 19. februar 2018 kl. 13:54En 49-årig kvinde i nordvest sjællandske Holbæk er blevet afsløret i det sidste halve års tid at have stjålet 4 hjerte-startede fra det samme sted i hendes hjemby. Senest slog hun til i den forløbne weekend, og så blev hun endelig anholdt. Hun har erkendt at have tilegnet sig et par af "maskinerne".Kvindens begrundelse er, at hun har dårligt hjerte. Om det er tilfældet, foreligger der endnu ingen dokumentation for. Under alle omstændigheder vil politiet nu slæbe hende i retten for tyverierne. Det får hun det jo nok ikke bedre af... hvis hun altså er fysisk syg!