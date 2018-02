Drama og totalt fodbold-kaos - 10 spillere fik det røde kort

Mandag 19. februar 2018 kl. 11:46Alt kan ske i fodbold, og ikke mindst under eksotiske himmelstrøg. Som i weekenden i Brasilien, hvor en kamp mellem 2 østkystbyers mandskaber endte i et helt usædvanligt drama og kaos. Med 5 spillere på hvert hold udvist og kampklare politistyrker på banen.Med 11 minutter tilbage af kampen og stillingen 1-1 fløjtede dommeren af. Der var for få spillere til at afslutte (fodbold)kampen. Da kogte hele stadion og de 2 holds tilhængere var i åbent kæmpe-slagsmål.