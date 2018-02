5 kirke-gængere skuddræbt af IS-oprører som selv blev skudt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 18. februar 2018 kl. 22:29Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har taget ansvaret for et brutalt angreb i aften på kirkegængere i byen Kizlyar i den russisk føderale republik Dagestan i det nordlige Kaukasus. 5 blev dræbt og lige så mange alvorligt kvæstet, da en lokal mand tilsluttet IS gik til angreb. Han blev også selv skudt.Angrebet fandt sted, da de mange kirkegængere var på vej ud af kirken.