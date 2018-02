Direktør i børsnoteret firma død efter cykel-ulykke

Søndag 18. februar 2018 kl. 18:15Den børsnoterede emballage virksomhed Brødrene Hartmann A/S i København har på helt utraditionel og tragisk vis mistet sin øverste direktør - Ulrik Kolding Hartvig, som er død efter en cykel-ulykke 48 år. Det har firmaet sent i eftermiddag meddelt fondbørsen i København.Ulrik Kolding Hartvig blev direktør i Brødrene Hartmann A/S den 1. januar 2014. Han var bosiddende i Roskilde.