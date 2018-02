Søndag-underholdning! - mand kravlede op i 90 m høj kran

Søndag 18. februar 2018 kl. 13:58Fantasien kan slet ikke følge med virkeligheden. I dag har en del af søndag-underholdningen bestået af en mand i 40 års alderen, som kravlede op i en 90 m høj kran på havnen i sydjyske Sønderborg. Han er nu reddet ned i sikkerhed. Endnu er der ingen forklaring på hans "optræden".Det var muligt for manden at kravle op i den høje kran via en indvendig trappestige.