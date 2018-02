Passagerfly med 60 styrtet på indenrigsrute i dårligt vejr

Søndag 18. februar 2018 kl. 09:16Et fly fra det nationale Aseman Airlines med base i den iranske hovedstad Teheran er styrtet ned i det kæmpemæssige bjergområde Zagros. Flyet med angiveligt 60 passagerer var på indenrigsrute mellem Teheran og den sydiranske by Yasuj. Et storstilet redningarbejde er sat iværk.Vejrforholdene i området er imidlertid meget dårlige, således har en redning helikopter måttet opgive at nå frem til ulykkestedet. Alle ombord må forventes at være dræbt.