Bilist på flugt fra politiet endte i lygtepæl i Vordingborg

Lørdag 17. februar 2018 kl. 23:36En 28-årig mand fra Præstø havde ikke spor lyst til at tale med politiet ved en rutinekontrol i nat. Derfor stak han af, men flugten fra hele 4 politipatruljer endte med et brag i en lygtepæl i Vordingborg. Hvor det kunne konstateres, at bilisten var narko-påvirket.Den unge mand var også i besiddelse af narko, men til gengæld ikke af et kørekort.