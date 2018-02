Gravemaskiner for 1,5 millioner kr. stjålet i nattens mørke

Lørdag 17. februar 2018 kl. 20:27For et døgn siden var det sko for 2 millioner kr., der blev stjålet henover natten fra en lastbil i det sydjyske. I nat blev gravemaskiner for 1,5 millioner kr. stjålet fra forskellige steder, hvor de blev benyttet til anlægarbejde, i området ved Søndersø nordvest for Odense.Ligesom med de 17 paller sko, som jo altså fylder betragteligt meget, er de store gravemaskiner, som blev stjålet i den seneste nats mørke, sporløst forsvundet.