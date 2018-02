Også England ramt af jordskælv omend "kun" af styrke 4,4

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 17. februar 2018 kl. 18:23Imens de kæmper med følgerne af et kraftigt jordskælv i Mexico i nat er også England i dag ramt. Af et jordskælv omend "kun" målt til 4,4 på Richter skalaen, men nok til at store dele af landet kunne mærke det. Skælvets epicenter blev registreret nær den sydengelske kystby Swansea i 7 km dybde.Rystelserne kunne mærkes i hele Sydengland, i hovedstaden London og Wales. Der er ingen meldinger om ødelæggelser eller personskade.