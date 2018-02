Ung alkoholpåvirket mand styrtede 15-20 m fra 3. sal

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 17. februar 2018 kl. 12:55En 22-årig mand styrtede tidligt i morges 15-20 meter ned på en græsplæne fra et kvistvindue på 3. sal i vestsjællandske Slagelse. Han blev omgående bragt direkte til Rigshospitalet i København. Hvorfra der imidlertid endnu ikke foreligger meldinger om hans tilstand - der dog må formodes at være kritisk.Den unge stærkt alkoholpåvirkede mand skulle ryge. Hvordan han nærmere bar sig ad med at styrte fra kvisten er endnu noget uklart.