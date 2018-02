Ung mand løb over vej og blev kørt ned - nu er han død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 16. februar 2018 kl. 19:58En 19-årig mand, der var elev på en højskole ved nordfynske Bogense, blev for en uge siden alvorligt kvæstet, da han løb over en vej og blev kørt ned af en bil. Han er nu død, efter at lægerne på universitetsygehuset i Odense måtte opgive at bringe ham tilbage til livet.Den unge mand ville løbe over til et busstoppested, da en bil med en hastighed på 80 km/t ramte ham.