Journalist løsladt fra politisk fængsling i Tyrkiet

Fredag 16. februar 2018 kl. 12:34Et af mange overgreb i denne verden på frie mennesker med demokratiske og humanistiske meninger var den politiske fængsling i Tyrkiet for et år siden af journalisten Deniz Yücel (44 år). I dag er han løsladt - efter nyt politisk pres fra Tyskland, hvor han er ansat på Die Welt.Der er ingen grund til at juble over denne selvfølgelige løsladelse. Snarere til at begræde at en fri mand pludselig anholdes og spærres inde i et helt år. Eksemplet viser, hvor elendigt det står til i verden, hvor ingen kan påvirke eneherskere som Recep Erdogan mod deres fanatiske indstilling og vilje.Deniz Yücel blev påstået at være terrorist som følge af sine skriverier om forholdene i Tyrkiet og for landets forskellige befolkning grupper.