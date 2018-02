Naturen mishandles - 100.000 orangutanger dræbt på Borneo

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 16. februar 2018 kl. 10:47Videnskaben er igen på banen med alarm-informationer. De sidste 16 år er 100.000 orangutanger blevet dræbt på verdens 3. største ø Borneo. Hovedsageligt ofre for jagt, men også et udtryk for civilisationens ødelæggende udvikling. En enestående mishandling af naturen.Borneo er hjemsted for landene Indonesien, Malaysia og Brunei. Jo heller ikke de mest civiliserede i denne verden, forsigtigt udtrykt.De alarmerende informationer kan læses i det videnskabelige tidskrift Current Biology, og på www.redorangutangen.dk kan læses om orangutangen og truslerne mod dyret.