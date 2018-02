Ung mand dræbt mod vejtræ - bilen brød også i brand

Torsdag 15. februar 2018 kl. 22:34En ikke nærmere identificeret 21-årig mand blev i aften dræbt, da han i sin bil kørte direkte mod et vejtræ på den gamle landevej til Århus nord for østjyske Horsens. Det var en voldsom ulykke, der blev endnu mere dramatisk af, at bilen også brød i brand ved kollisionen.Der var ingen andre impliceret i den tragiske ulykke, som tilskrives en sneglat landevej.