Cykel-VM er endt i et økonomisk brag - arrangør er konkurs

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. februar 2018 kl. 17:36Sidste efterår var der cykel-VM i Norge - og det er nu endt i et økonomisk brag. Med arrangøren Bergen 2017 A/S konkurs. Der mangler snesevis af millioner nkr. (norske kr.) i kassen, og den ene kreditor efter den anden mister tålmodigheden, og de tilgodehavende penge.Selv den internationale cykelunion og politiet er blandt kreditorerne - med tilsammen 27 millioner kr. hængende i den tynde luft. Med udsigt til at tabe pengene. Det vil vise sig i retten i Bergen 12. marts, hvor parterne er indkaldt til møde omkring konkursen.