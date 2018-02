15-årig dreng i koma er nu død efter at have taget farlig narko i Haslev

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. februar 2018 kl. 12:31Dødsenfarlig narko i omløb på Sydsjælland har i nat kostet en 15-årig dreng livet. Han havde siden begyndelsen af februar ligget i koma på Rigshospitalet, hvor lægerne kæmpede for hans liv. Drengen havde pådraget sig mange indre kvæstelser, der medførte døden i nat. Han havde sammen med en kammerat købt stærk ecstasy (såkaldt MDMA) i Haslev, og begge blev efterfølgende alvorligt syge, da de indtog stoffet. Siden har den nu døde dreng befundet sig i livfare. Politiet har i de forløbne uger advaret på det kraftigste imod at købe og indtage det farlige stof. Også flere unge mænd er blevet anholdt og afhørt om deres salg af det dødsenfarlige ecstasy. Flere af dem har erkendt. Det videre forløb for deres vedkommende er lige nu uvist.Mændene, der har erkendt at have solgt stoffet til de unge, kommer fra henholdsvis Haslev og Næstved.