Berlin åbner i filmkunstens tegn nu den 68. berlinale

Torsdag 15. februar 2018 kl. 09:40Efter måneder overskygget af anklager om sex-overgreb og anden udnyttelse ikke mindst i filmkunstens verden åbner en af de store begivenheder i dag. Berlinalen for 68. gang indledes i den tyske hovedstad, og så kan der kun krydses fingre for, at der bliver færre skandaler for slet ingen er for meget at håbe på.Hundredtusinder vil følge begivenhederne ved denne internationale filmfestival direkte (på stedet) i Berlin frem til 25. februar. Hele 21.000 aktører fra filmkunstens verden, repræsenterende 127 lande har meldt deres ankomst.