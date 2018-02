Brutalt skyderi på high school - både dræbte og sårede

Onsdag 14. februar 2018 kl. 23:24En tidligere elev på en high school i den mindre by Parkland i amerikanske Florida er anholdt, og et brutalt skyderi på skolen bragt til ende. Forinden blev imidlertid mange enten dræbt eller såret. Antallet af ofre meldes i størrelsen 15-20, men der er stor usikkerhed om fakta.Inden man fik situationen nogenlunde under kontrol og anholdt den skydegale mand var elever i stort antal evakueret, og ofre under behandling på fortove og pladser. Det er nu ved at være aften i området, som er 6 timer efter dansk tid.