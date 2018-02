Ung mand skudt i brystet og sendt på operationbordet

Onsdag 14. februar 2018 kl. 22:23En 24-årig mand befinder sig på operationbordet på Rigshospitalet i København, efter at han i aften blev skudt og ramt i brystet i Høje-Tåstrup på hovedstadens vestegn. Skyderiet fandt sted ved et af de store boligområder i byen. Endnu har politiet ikke noget overblik.Der er således hverken fundet våben eller nogen person som ansvarlig for skuddramaet.