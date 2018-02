Kvinde i Næstved viste par vej og pist væk var dankortet

Onsdag 14. februar 2018 kl. 21:58En 60-årig kvinde i Næstved mødte et mere end almindeligt opfindsomt par på gaden ved denne uges start. De spurgte om vej til en tandlæge, og kvinden hjalp beredvilligt til, og imens forsvandt hendes dankort. Inden kvinden opdagede tyveriet, nåede parret at hæve et beløb med kortet.I går fik politiet så en anmeldelse fra kvinden, men da var det midaldrende (udenlandske) par over alle bjerge.