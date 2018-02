Tiggende mand anholdt - havde 6 millioner skr. hos sig

Onsdag 14. februar 2018 kl. 20:11Svensk politi er kommet på noget af en opgave, efter at man i går anholdt en mand, der tiggede om penge i Uppsala nord for hovedstaden Stockholm. Manden var nemlig i besiddelse af 6 millioner skr. (svenske kr.). Hvor de kommer fra, og mandens gerninger iøvrigt, forsøger man nu at kaste lys over.Politiet blev tilkaldt, fordi manden var aggressiv overfor dem, der ikke gav ham penge.