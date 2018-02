Farvel fra udenrigsminister efter løgn om Vladimir Putin-tale

Tirsdag 13. februar 2018 kl. 20:47Den hollandske udenrigsminister Halbe Zijlstra (49 år) er i dag trådt tilbage efter afsløring af, at han havde løjet om en tale af den russiske præsident Vladimir Putin. Premierminister Mark Rutte lagde forinden udenrigsministerens farvel ikke fingrene imellem, idet han utvetydigt opfordrede sin minister til selv at beslutte at gå af.Løgnen omkring Putin blev fremført under den hollandske valgkamp sidste forår. Hvor Halbe Zijlstra fortalte, at han personligt havde hørt Putin tale om "et større Rusland" i 2006. Fakta var altså, at det havde han ikke!Således sluttede Halbe Zijlstras kortvarige karriere som udenrigsminister. Han tiltrådte i slutningen af oktober i fjor.