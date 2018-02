Ruder knust i nattens mørke i 7 busser i Næstved

Tirsdag 13. februar 2018 kl. 20:277 busser på en fælles holdeplads i Næstved blev i nat udsat for voldsomt hærværk. Et antal ruder var knust i alle busser, men ingen hærkværkmænd i sigte, da politiet i nattens mørke dukkede op. Man har dog fundet nogle spor at gå efter, men om de fører til gerningmand eller mænd er endnu uvist.Rudeknuser-aktionen menes at have fundet sted fra midnat og 1½ time frem. Måske har nogen iagttaget noget omkring Nordre Farimagsvej, hvor busholdepladsen ligger.