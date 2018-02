Direktør i Dagrofa fyret - formand overtager roret

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 13. februar 2018 kl. 17:52Dagligvare-giganten Dagrofa ApS, som står bag bl.a. supermarkederne Meny og Spar, har fyret direktør Per Thau. Bestyrelsens formand Jesper Teddy Lok har overtaget roret. Årsagen til det uventede skifte i koncernens top skal søges i vigende marked og utilfredsstillende resultater.Jesper Teddy Lok var i en periode på lidt over 2 år direktør for DSB. Han opsagde sin stilling i efteråret 2014 for at komme tilbage til noget med mere puls.