Webshop i kunde-stormvejr

Tirsdag 13. februar 2018 kl. 08:29Firmaet Beautyhome Denmark ApS, der har hjemsted på en landejendom nogle få kilometer fra nordvest sjællandske Svinninge, er kommet i voldsomt kunde-stormvejr. Politianmeldt for at svindle (bedrageri). Af utilfredse kunder. Webshop'en på www.beautyhome.dk er midlertidigt lukket.Virksomheden blev startet for 2 år siden med salg af alt fra tøj og sko til elektronik via webshop.