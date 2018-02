Sygehus har ansat imam

Mandag 12. februar 2018 kl. 23:264 præster på universitetsygehuset i den sydnorske kystby Bergen har fået selskab af en imam. Han er blevet ansat i en deltidstilling for at betjene muslimske patienter. Imamen er i forvejen tilknyttet en moské i Bergen, der med opland har omkring 250.000 indbyggere.Også andre steder i Norge er udvikling igang med hensyn til at kunne betjene muslimer. Indtil videre er sygehuset i Bergen dog det eneste, hvor den ene i præsteteam'et er imam.