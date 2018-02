2.440 ansøgere til samme job - hver 3. ung er arbejdløs

Mandag 12. februar 2018 kl. 22:07Italien skal til valg 4. marts. Den politiske uro ulmer, og det gør også det sociale område. I et land med hver 3. ung som arbejdløs. Hver dag er en kamp for fremtiden. Ansøgninger via internettet, personligt fremmøde, ja alle mulige initiativer gælder. Hvor kaotisk situationen er for de unge, viser eksempler på 2.440 ansøgere til ét og samme job.At der er oprør i det italienske folk viser målinger forud for parlamentvalget. Hvori de traditionelle, toneangivende partier får højst 15-30% af stemmerne. I kulissen spøger den adskillige gange tidligere premierminister Silvio Berlusconi (82 år), der er velkendt for sine utraditionelle løsninger. Måske skal ungdommen og alderdommen slå pjalterne sammen og skubbe Italien fremad - og ud af den sociale elendighed.Det er ingen trøst, at situationen i mange af de øvrige EU/europæiske lande ikke er spor bedre.