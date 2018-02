Hr. og fru Danmark er kastebold i det store TDC-finanslotteri

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 12. februar 2018 kl. 12:17At det hovedsageligt drejer sig om penge, og kunderne kommer klart på en plads derunder, i det tidligere rene telefonselskab TDC, står i denne måned lysende klart. Hr. og fru Danmark er blevet kastebold i det store TDC-finanslotteri. Hvor (bl.a. udenlandske) aktionærer og ledelse blot vil høste gevinster.Det har i løbet af denne måneds første 12 dage bølget frem og tilbage med planer, tilbud og aktiehandler. I dag er den mulige fusion med den nordiske underholdning gigant MTG sat på standby. Imens et købtilbud på TDC A/S bedre end det, som blev fremsat af danske pensionkasser i sidste uge, overvejes. Samtidig handler direktørerne i TDC selskabets aktier for store millionbeløb.Jo, det går godt her... De ringer, det spiller!