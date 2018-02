Kaos i tysk regering inden den er tiltrådt - og socialdemokratisk kaos

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 11. februar 2018 kl. 13:04Den kommende uge vil være præget af forsøg på at rydde op i kaos i den tyske politiske top. Allerede inden den nye regering med kansler Angela Merkel (CDU) i spidsen og Horst Seehofer (CSU) og socialdemokrater (SPD) som den 3. part er tiltrådt - er der kaos. Ikke mindst kaos i SPD, hvor partiformand Martin Schulz (det indsatte foto) pludselig har smidt ansvaret fra sig. Martin Schulz var udset som ny tysk udenrigsminister. Nu bliver han hverken det eller en fremtrædende parti-politiker. På tirsdag ventes en kvinde at overtage hans formandpost i SPD. Den 47-årige Andrea Maria Nahles (billedet), der er formand for parlamentgruppen i den tyske Bundestag, ventes at overtage formandskabet i partiet.Hvem der overtager udenrigsminister posten er åbent. Magtkampen i SPD er i fuld gang, både bag kulisserne og på tribunen, hvor alle kan se med. Det har udviklet sig pinligt for personerne, for partiet og for Tyskland. Men øjensynligt er en ny stærk kvinde på vej i toppen af politik i Danmarks 80 millioner indbyggere store naboland.