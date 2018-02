Efterskoleelever undslap deres brændende bus i Sverige

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 10. februar 2018 kl. 23:58En gruppe efterskoleelever og deres lærere fra Fyn undslap i aften deres brændende bus på europavej E6 i sydsvenske Halland. De var på vej på skiferie, da bussen pludselig begyndte at brænde. Efter 1½ time var bussen totalt udbrændt. Redning og politi har sørget for at bringe de 30 elever og 3 lærere til indkvartering.Der foreligger ingen oplysninger om årsagen til den pludselige brand i bussen.