Maskinfirma ved Sakskøbing erklæret konkurs

Lørdag 10. februar 2018 kl. 20:53

Efter faldende omsætning og underskud i 2016, samt en oparbejdet gæld på lige over 2 millioner kr. havde Oreby Smede og Maskinservice ApS, Krungerupvej 5 øst for Sakskøbing, intet at stå imod med det forløbne år. Der var tvivl om overlevelsen, og ganske rigtigt så er det østlollandske maskinfirma nu erklæret konkurs.

Det skete op til weekenden i skifteretten i Nykøbing F. Det bliver et slunkent bo at gøre op, idet egenkapitalen allerede ved udgangen af 2016 var negativ med 219.000 kr.