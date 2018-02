Ældre mand begik selvmord og standsede tog-trafikken

Lørdag 10. februar 2018 kl. 13:16Den midtsjællandske stationby Borup blev sidst på formiddagen ramt af en påkørsel af en ældre mand. Der ifølge politiets oplysninger begik selvmord foran et tog. Det standsede tog-trafikken på Sjælland, både mod Jylland og Lolland-Falster. Man er så småt ved at få trafikken igang igen i retning Jylland.DSB har som altid ved den slags ulyksaligheder indsat busser, som fortsætter med at køre nogle timer endnu, imens tog-trafikken bliver normaliseret.