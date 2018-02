Vinter-OL hackerramt

Lørdag 10. februar 2018 kl. 10:43Overalt i den digitale verden er der mulighed for hackerangreb. Ligesom gamle dages røverier, overalt hvor der var en bank. De olympiske vinterlege er netop skudt igang under sydkoreanske himmelstrøg, og også der har hackere slået til - under åbning ceremonien.Angrebet er gået udover websites og billetsalg. Deri intet nyt, blot en udfordring man må regne med i 2018 og fremover.Vinter-OL kan følges på www.olympic.org lige fra åbningen i Pyeongchang til de enkelte resultater og medaljer.