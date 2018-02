Først en kop kaffe og hygge - derefter brutalt røveri

Fredag 9. februar 2018 kl. 21:08En 44-årig mand er i dag i et grundlovforhør blevet varetægtfængslet, fordi han i går gennemførte et brutalt røveri mod en 62-årig mand i nordjyske Hjørring. Røveriet fulgte i kølvandet på et hyggeligt træf mellem de 2, som kender hinanden, over en kop kaffe dagen forinden.Røveriet fandt sted ved, at den 44-årige bandt den anden mand og efterfølgende tilegnede sig et pengebeløb og stak af.