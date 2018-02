Nye ejere af konkursramt møbelfabrik sikrer 500 jobs

Fredag 9. februar 2018 kl. 19:26Den konkursramte møbelfabrik i midtjyske Tvilum har fået nye ejere. 2 selskaber står bag et nyt Tvilum A/S 2018 med en aktiekapital på 10 millioner kr. Ifølge aktuelle oplysninger skulle 500 jobs være sikret i den fortsættende møbelproduktion. Dermed forsvinder øjensynligt et par hundrede af de hidtidige jobs. Også virksomhedens direktør fortsætter.Direktøren er nemlig primus motor i det ene af de selskaber, som står bag konstruktionen. Det andet selskab har base i Silkeborg med forgreninger primært i det midtjyske, men også på den vestjyske ferieø Rømø.Familiefirmaet Klymik ApS med direktør Torben Porsholdt i spidsen ejer 25% og Viking Trading ApS i Silkeborg 75% af det nye Tvilum A/S 2018.