Rekord i OL-æg til det norske team - 15.000 ved ordre-fejl

Torsdag 8. februar 2018 kl. 22:17Helt hvordan det gik til, at det norske vinter-OL team fik bestilt 15.000 æg i et supermarked i Sydkorea, er ikke klart. Øjensynligt var der tale om en oversættelse-fejl, så bestillingen på 1.500 æg voksede til nærmest astronomiske 10 gange flere. Man morer sig lidt i den olympiske by over hændelsen.Norge har 109 deltagere i vinter-OL, så det må siges, at der er æg nok til alle...