Vi kvinder på Lolland Falster ApS erklæret konkurs

Torsdag 8. februar 2018 kl. 21:54Den gik ikke med forsøget på at skabe udgiveraktivitet i regi af et selskab med navnet "Vi kvinder på Lolland Falster ApS", Bygaden 62 i Nagelsti (Nykøbing F). Selskabet er netop erklæret konkurs i skifteretten i Nykøbing F. Der foreligger kun et enkelt årregnskab for 2016.Det udviser et lille underskud og en gæld på 288.000 kr. skabt i løbet af første driftår.