Nu også Korsika! - vil have mere selvstændighed

Onsdag 7. februar 2018 kl. 23:40Folket og dets valgte politikere i lokalområder og regioner verden rundt vil til stadighed have mere selvstændighed af statmagten. Det gælder nu også den franske ø og region Korsika i Middelhavet, hvor de autonome i december vandt lokalvalget. Der er 250.000 indbyggere på Korsika.Den franske præsident Emmanuel Macron har under sit første besøg på Korsika givet tilsagn om mere selvstændighed til øen, men også tilkendegivet, at den er en integreret del af den franske nation. Altså en begyndende diskussion i lighed med den spanske-catalonske.